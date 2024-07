Lorran em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Lorran em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 31/07/2024 14:50

Rio - O staff do meia Lorran, de 18 anos, enviou ao Flamengo uma contraproposta para renovação de contrato do jovem. O atleta tem vínculo até dezembro de 2025, e o as partes estão conversando por uma ampliação. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O novo contrato seria até dezembro de 2026. O Flamengo irá analisar os termos da contraproposta do staff de Lorran. A atual multa do jovem é de 50 milhões de euros (R$ 303 milhões na cotação atual).



O meia, de 18 anos, é considerado uma das maiores promessas do Flamengo. Durante a ausência de Arrascaeta e Nicolás de La Cruz, na disputa da Copa América, Lorran recebeu oportunidades como titular no profissional e se destacou.



Porém, o jovem acabou oscilando um pouco, e acabou sendo preservado, retornando para a equipe sub-20. Pelo profissional do Flamengo, Lorran entrou em campo em 20 jogos, fez um gol e deu três assistências.