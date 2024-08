Pedro vive grande temporada - Marcelo Cortes /CRF

Pedro vive grande temporadaMarcelo Cortes /CRF

Publicado 01/08/2024 11:43

Rio - Artilheiro do Brasil em 2024, Pedro, de 27 anos, alcançou mais uma marca importante na temporada. Após balançar as redes contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o atacante igualou o número de gols que marcou em 2022, ano em que foi escolhido Rei da América, o melhor jogador do continente.

Na ocasião, o centroavante marcou 29 gols em 59 jogos. Na Libertadores, Pedro foi o artilheiro ao anotar 12 bolas nas redes e ajudou o Flamengo na conquista do tricampeonato da competição. O camisa 9 ainda tem bastante jogos na temporada e deverá ultrapassar esse recorde.



Até o momento, Pedro entrou em campo em 39 jogos, fez 29 gols e deu sete assistência. A temporada já é a segunda com mais gols do atacante na carreira. No ano passado, apesar do ano ruim do Flamengo, o atacante fez 35 gols em 61 jogos pelo clube carioca.



Com a vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã, por 2 a 0, a equipe carioca se aproximou das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro poderá perder por um gol de diferença, em São Paulo, que eliminará o Alviverde da competição.