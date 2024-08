Erick Pulgar posta foto de tornozelo machucado após entrada dura de Raphael Veiga - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 13:14 | Atualizado 01/08/2024 14:11

Rio - O volante do Flamengo Erick Pulgar ironizou a atuação do VAR após a vitória de 2 a 0 do Rubro-Negro diante do Palmeiras , pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira (31), no Maracanã. Em sua rede social, o chileno publicou uma foto de como ficou seu tornozelo após sofrer uma entrada dura de Raphael Veiga.

"Vamos que não foi nada...", escreveu Erick Pulgar na legenda da imagem publicada em sua conta no Instagram.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga atingiu o tornozelo do volante Rubro-Negro em uma dividida. O lance gerou muita reclamação por parte de todos os atletas do Flamengo. Isso porque o árbitro Braulio da Silva Machado mostrou o cartão amarelo e os jogadores queriam a expulsão do meia palmeirense.

Após a partida, o diretor de futebol do Flamengo Bruno Spindel abriu a coletiva reclamando da atuação de Igor Benevenuto , que era o responsável pelo VAR. Para o dirigente, ele deveria chamar Braulio para rever o lance e aplicar o cartão vermelho.

"A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nessa noite. Até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Erick, acima do tornozelo, não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar para expulsão num lance clássico desses", reclamou.

Já na zona mista, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também criticou a atuação do VAR na partida. Braz disse não entender o porque do lance não ter sido revisado.

"Foi importante ganhar por 2 a 0 de um adversário poderoso e sério. Mesmo assim continuamos não entendendo o VAR não ter dado a expulsão no lance do Pulgar. Temos que dar nome ao cidadão que está no ar condicionado, na tranquilidade... pode ver, rever e não consegue ter uma percepção de fazer o correto, que é a expulsão do jogador. Não tem muito o que discutir ou interpretar. É só chamar o juiz que às vezes não vê a intensidade do lance", disse.

Com a vitória no primeiro duelo, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença no confronto da volta, na próxima quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, para se classificar às quartas de final da competição.