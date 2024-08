Fabrício Bruno, do Flamengo, travou negociações com o West Ham, da Inglaterra - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/08/2024 18:57 | Atualizado 01/08/2024 18:58

Rio - O Flamengo recusou a primeira proposta do Rennes, da França, por Fabrício Bruno. O clube francês havia feito uma oferta de 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus por 90% dos direitos econômicos do zagueiro. O Rubro-Negro, no entanto, não fez uma contra-proposta, mas a negociação segue em aberto, de acordo com o "ge".