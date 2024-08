Claudinho tem contrato com o Zenit até junho de 2025, mas quer ir para o Flamengo agora - Divulgação / Zenit

Claudinho tem contrato com o Zenit até junho de 2025, mas quer ir para o Flamengo agoraDivulgação / Zenit

Publicado 01/08/2024 15:17

o Rubro-Negro aguardará ao máximo pela liberação do jogador de 27 anos nesta janela de transferências.

O Flamengo segue sem destravar a negociação com o Zenit, mas ainda aposta na contratação de Claudinho. O vice de futebol, Marcos Braz, confirmou, após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil , quenesta janela de transferências.

"Continua complicada (a negociação), mas o jogador e seus empresários estão lá. Temos falado sistematicamente com eles, são quase seis horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente", avisou Braz:



"Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube para que sejamos justos com o esforço que ele está fazendo lá".



O dirigente ainda garantiu entender as cobranças para que o Flamengo contrate o quanto antes jogadores para reforçar o elenco para o segundo semestre, mas voltou a pedir calma, especialmente dos torcedores.



"Às vezes não é possível. Precisamos ter segurança em relação à operação, e tudo está sendo tratado com muita calma .Lógico que entendo a torcida, a imprensa, e temos que entender que a nossa janela foi antecipada no começo do ano com De la Cruz, Ortiz, o Viña, e o Carlinhos", explicou.



A negociação entre Flamengo e Zenit



Claudinho tem contrato com os russos até junho de 2025 e, a partir de janeiro do próximo ano, poderá assinar um pré-contrato com outro clube. Diante dessa situação, a diretoria rubro-negra fez uma proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 110,33 milhões).



Zenit não aceitou liberar o jogador e ainda fez uma proposta pela

e ainda fez uma proposta pela renovação de contrato, que foi recusada . Ainda assim, o Flamengo tenta salvar a negociação, contando com o risco de os russos não receberem nada se o segurarem até 2025.