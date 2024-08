Matheus Cunha classificou partida do Flamengo como 'a melhor desta temporada' - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/08/2024 18:32

Rio - Com grande atuação, o Flamengo superou o Palmeiras por 2 a 0, na última quarta-feira (31) , pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Goleiro titular do Rubro-Negro no confronto, Matheus Cunha elogiou o empenho da equipe no Maracanã.

"Acho que foi um jogo épico. O melhor nosso na temporada. Não foram os 11 que fizeram esse jogo, mas sim, o estafe inteiro. A gente estudou bastante, chegamos sabendo o que teria que ser feito, como eles iriam marcar e, com isso, conseguimos executar da melhor maneira possível", declarou o arqueiro.



O duelo que decide quem avançará às quartas de final será na próxima quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Com a vantagem dos gols marcados por Pedro e Luiz Araújo, o Flamengo poderá perder por até um de diferença em São Paulo para garantir vaga na próxima fase. Em caso de empate no placar agregado, o confronto será decidido nos pênaltis.