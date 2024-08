Adílio, ídolo do Flamengo, está internado devido a um câncer no pâncreas - Reprodução / Instagram

Adílio, ídolo do Flamengo, está internado devido a um câncer no pâncreasReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 15:44

Flamengo, Adílio enfrenta um momento delicado de saúde. Com quadro avançado de câncer no pâncreas, o ex-volante de 68 anos está internado em um hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio, há cerca de duas semanas. Ele está debilitado e perdeu muito peso. Rio - Ídolo do, Adílio enfrenta um momento delicado de saúde. Com quadro avançado de câncer no pâncreas, o ex-volante de 68 anos está internado em um hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio, há cerca de duas semanas. Ele está debilitado e perdeu muito peso.

Em março, Adílio passou por um procedimento de emergência devido a dores na coluna, que se irradiaram para o estômago e abdômen. Apesar da cirurgia ter sido bem-sucedida, a condição dele voltou a piorar.

O ídolo rubro-negro vem recebendo visitas de muitos amigos, incluindo seus ex-companheiros de Flamengo. Nas redes sociais, torcedores começaram uma campanha de corrente positiva para Adílio.

"Força, Adílio! Força, ídolo! Que São Judas Tadeu interceda sempre pelo seu bem", compartilhou um internauta. "Elevemos nossas orações e nossa energia positiva pela saúde de um dos nossos campeões mundiais. Vamos, Adílio. Vamos vencer mais esse jogo", escreveu um torcedor.

Força, Adílio! Força, ídolo!



Que São Judas Tadeu interceda sempre pelo seu bem.#adilio #flasaochico15anos pic.twitter.com/4oIEf5s1r2 — Embaixada Fla São Chico Fundada 26/04/09 (@fla_saochico) August 2, 2024

Elevemos nossas orações e nossa energia positiva pela saúde de um dos nossos campeões mundiais, Adilio, que passa nesse momento por complicações em seu estado de saúde! Vamos Adilio, vamos vencer mais esse jogo ! pic.twitter.com/1d97J60ET3 — Marquinhos Assunçãoᶜʳᶠ (@MarquinhosAssu2) August 2, 2024

Nosso cracaço Adílio está internado e é bem grave.

Lenda rubronegra, jogador histórico, ídolo máximo, humildade em pessoa, caráter ilibado.



Que venha o milagre! pic.twitter.com/bALyyou7ZJ — De Laurentis (@delaurentiis_br) August 2, 2024

Ídolo Rubro-Negro

Campeão mundial com o Flamengo, Adílio é um dos maiores ídolos do clube. Entre 1975 e 1987, o ex-jogador defendeu a camisa rubro-negra em 617 oportunidades, sendo o terceiro atleta que mais atuou pelo time. Com 129 gols marcados, ele venceu 377 jogos, empatou 148 e perdeu apenas 92 partidas.

Além do título mundial de 1981, maior conquista da história centenária do clube da Gávea, Adílio ganhou também uma Taça Libertadores, em 1981, e três Campeonatos Brasileiros, em 1980, 1982 e 1983. Em sua lista de troféus, há ainda quatro Campeonatos Cariocas, seis Taças Guanabara e três Taças Rio.

Depois de mais de uma década defendendo o Flamengo, Adílio deixou o clube em 1987 e atuou por diversos times do Brasil e do exterior, se aposentando em 1997.

Desde então, seguiu ligado ao clube carioca e atuou nas divisões de base. Hoje, é o presidente do Flamaster, que reúne uma série de ex-jogadores e ídolos rubro-negros. No entanto, devido à doença, está afastado da equipe desde abril.

Em maio, quando completou 68 anos, Adílio foi homenageado com uma festa no recém-inaugurado Museu do Flamengo, na Gávea, com a presença de vários ex-companheiros.