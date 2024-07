Yan Couto disputou a última temporada no Girona, da Espanha, onde teve ótimo desempenho - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 18:25

Rio - Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund acertou a contratação do lateral-direito Yan Couto. O jogador, que pertence ao Manchester City, será emprestado ao clube alemão até junho de 2025, com obrigação de compra prevista ao final do vínculo, segundo a emissora alemã Sky Sports.

Inicialmente, o City desejava receber cerca de 40 milhões de euros (R$ 242,12 milhões) pelo atleta da Seleção. No entanto, acabou aceitando o empréstimo com a cláusula obrigatória. Isso permite que o Dortmund consiga fazer mais contratações nesta janela de transferências.

A tendência é de que ele passe por exames médicos nos próximos dias. Porém, o atleta não é esperado em Bad Ragaz, na Suíça, onde os alemães fazem parte de sua pré-temporada.

Yan Couto foi revelado pelo Coritiba e foi comprado pelo Grupo City em 2020, entretanto, jamais atuou pelo clube inglês. O brasileiro foi emprestado ao Girona por três temporadas e ao Braga por um ano. Na última temporada europeia, ele defendeu o clube espanhol em 39 jogos, fez dois gols e deu oito assistências.

O bom momento no Girona fez Yan Couto ser chamado para defender a seleção brasileira. No total, ele atuou em quatro jogos pelo Brasil e foi convocado para disputar a Copa América, como reserva de Danilo.