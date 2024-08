Richard Ríos está valorizado - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 20/08/2024 16:20

Rio - Em alta no Palmeiras, o volante Richard Rios, de 24 anos, deverá receber em breve uma proposta do PSG. De acordo com informações do portal "UOL", o clube francês irá propor 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) mais bônus para tentar contratar o atleta colombiano.

Apesar disso, o Verdão não deverá topar a oferta dos franceses. O entendimento do Palmeiras é que Rios vale mais. O volante tem uma multa no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 594 milhões). O contrato do colombiano com o clube paulista vai até o fim de 2026 e o Alviverde tem 70% dos direitos do atleta.

Richard Rios chegou ao Palmeiras em 2023, após o clube paulistano pagar um milhão de euros ao Guarani. Porém, o primeiro clube do volante no Brasil foi o Flamengo. No Rubro-Negro, ele atuou em apenas sete jogos de 2020 a 2021.

O volante foi um dos destaques da Colômbia no vice-campeonato da Copa América, nos Estados Unidos. Pelo Palmeiras, em 2024, ele entrou em campo em 35 jogos, fez dois gols e deu uma assistência.