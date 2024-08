Brasil e Equador se enfrentarão no Estádio Couto Pereira, no dia 6 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - Leonardo Oliveira / Fluminense FC

Brasil e Equador se enfrentarão no Estádio Couto Pereira, no dia 6 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026Leonardo Oliveira / Fluminense FC

Publicado 20/08/2024 11:40

Rio - A Conmebol atendeu o pedido da CBF e alterou o horário da partida entre Brasil e Equador, no dia 6 de setembro, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo estava marcado para 21h45 e foi remarcado para 22h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O Brasil é o sexto colocado com sete pontos, enquanto o Equador é o quinto com oito. Será o primeiro jogo de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira nas Eliminatórias. O treinador, até o momento, comandou em amistosos e na Copa América, realizada nos Estados Unidos.

Em seis partidas disputadas até o momento sob o comando do técnico Fernando Diniz, a seleção brasileira somou duas vitórias, um empate e três derrotas. Pela primeira vez na história, o Brasil ficou quatro jogos sem vencer e sofreu três derrotas consecutivas (Uruguai, Colômbia e Argentina).

Na Copa América, o Brasil caiu nas quartas de final após perder para o Uruguai, nos pênaltis, por 4 a 2. O Uruguai terminou em terceiro lugar, enquanto a Argentina sagrou-se campeã. Em quatro jogos na competição, Dorival Júnior conquistou uma vitória, dois empates e uma derrota.