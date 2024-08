Foto icônica de Gabriel Medina voando sobre das ondas de Teahupo'o, no Taiti, foi eternizada na pele de um fã - Reprodução

Publicado 20/08/2024 13:55

Rio - Gabriel Medina fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O tricampeão mundial de surfe, enfim, conquistou a sua tão sonhada medalha olímpica após ficar com o bronze. O surfista brasileiro, no entanto, fez mais do que isso. Ele foi responsável por surfar a maior nota da história do esporte nas Olimpíadas com 9.90 e protagonizou a maior foto do evento ao voar sobre as águas de Teahupo'o, no Taiti.

Após pegar o tubo que garantiu a nota 9.90, Gabriel Medina saiu pedindo a nota 10 e, em seguida, saltou sobre a água e, por uma fração de segundo, parou no ar apontando para o céu, com a prancha em pé ao seu lado. O momento icônico foi registrado pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, da AFP, e circulou em todo o mundo. A foto viralizou nas redes sociais e rendeu quase 9 milhões de curtidas para Medina.

A personal trainer Jéssica Meneguetti resolveu tatuar dois momentos marcantes de Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: a icônica imagem do tricampeão voando sobre a água, além do beijo na medalha de bronze. O desenho foi produzido pelo tatuador Ricardo Soares. Nas redes sociais, o surfista agradeceu a homenagem e o carinho da fã.

"Tatuagem sempre tem um significado. Fico feliz que de alguma forma a pessoa se identificou com a minha história. Agradeço o carinho", escreveu Gabriel Medina nas redes sociais.

Após disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Gabriel Medina se prepara para buscar uma vaga nas finais do Circuito Mundial (WSL). A etapa de Fiji ocorre nesta semana, e o tricampeão mundial precisa ir bem e torcer por uma combinação de resultados para garantir a vaga na decisão. Os brasileiros Italo Ferreira e Yago Dora também possuem chance de chegar à final.