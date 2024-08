Mbappé acertou com o Real Madrid - Wojtek Radwanski / AFP

Publicado 20/08/2024 13:19

França - Travando uma batalha judicial contra o PSG, seu ex-clube, Kylian Mbappé, de 25 anos, levou a situação para a Uefa. Por meio da Federação Francesa de Futebol (FFF), o atacante fez a situação chegar até a entidade máxima do futebol europeu e também até a Liga de Futebol Profissional (LFP), da França. As informações são do jornal francês "Le Monde".

O montante cobrado pelo astro francês é próximo de 55 milhões de euros (R$ 330 milhões), segundo o diário. O valor é referente a dívidas como o último terço de um bônus de assinatura que Mbappé deveria ter recebido em fevereiro, os últimos três meses de salário, e um "bônus ético" também nesse período.



Com a situação, o PSG corre o risco de ser punido pela LFP, o clube pode ficar impossibilitado de contratar jogadores até que a situação seja regularizada. Mbappé deixou o clube francês, ao fim da última temporada europeia e após sete anos em Paris, sendo anunciado pelo Real Madrid em uma transferência gratuita. O clube entende que o não pagamento é uma forma de recuperar o dinheiro de sua saída.