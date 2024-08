Javier Guitián morreu no caminho de casa após disputar um amistoso com time da sétima divisão da Espanha - Divulgação

Publicado 20/08/2024 14:30 | Atualizado 20/08/2024 14:30

Rio - O jogador Javier Guitián, do San Jorge de Llanes, da sétima divisão da Espanha, faleceu no caminho de casa após disputar um amistoso. Ele passou mal dentro do carro, parou no acostamento para pedir ajuda, mas desmaiou e faleceu antes da chegada dos médicos.

Segundo o jornal "El Comércio", o serviço de emergência fez o processo de reanimação durante mais de uma hora, mas sem sucesso. A causa do falecimento não foi divulgada, mas o infarto não está descartado. O San Jorge de Llanes prestou homenagem a Javier Guitián.

"Não encontramos explicação para o que aconteceu ontem à tarde. Não há palavras para descrever o vazio que você deixa em nosso clube. Um golpe muito duro que temos que enfrentar. Você sempre estará presente. Do clube, enviamos toda a força do mundo aos familiares e amigos", diz o comunicado.

Javier Gutián tinha 27 anos. Não há informações sobre sua vida pessoal. O jogador atuava nas divisões inferiores da Espanha, que são divididas por categorias regionais ou categorias territoriais. Os torneios são organizados pela Real Federação Espanhola de Futebol.