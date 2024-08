Hugo Souza vive grande momento - Divulgação / Corinthians

Publicado 22/08/2024 08:00 | Atualizado 22/08/2024 08:10

Rio - O Corinthians irá exercer seu direito de compra definido pelo contrário de empréstimo envolvendo o goleiro Hugo Souza, que pertence o Flamengo. O clube paulista, no entanto, tentará adquirir uma parcela maior dos direitos do jogador, de 25 anos. As informações são do portal "GE".

Emprestado pelo clube carioca até o fim do ano, o goleiro Hugo Souza tem 50% dos seus direitos fixados em 800 mil euros (R$ 4,7 milhões). O Corinthians já definiu que irá efetuar a compra a partir de outubro, quando o contrato permite o investimento.



Pelo empréstimo, o clube paulista já desembolsou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) pelo goleiro. O dinheiro para o investimento da compra pode vir do aporte de R$ 57 milhões destinados pela Esportes da Sorte para a contratação de um reforço “midiático”.



Revelado pelo Flamengo, o goleiro se profissionalizou em 2020. Naquela temporada, ele viveu seu melhor ano como profissional, sendo inclusive titular na reta final do Brasileiro, conquistado pelo Rubro-Negro. No entanto, Hugo Souza oscilou bastante depois, nunca mais se firmando no clube carioca. Em 2023, foi emprestado ao Chaves, de Portugal, se destacando. De volta ao futebol brasileiro, foi cedido ao Corinthians por empréstimo até o fim do ano.