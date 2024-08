Em caso de impasse com os ingleses, Reinier não descarta um retorno ao futebol brasileiro - Reprodução / Instagram

Em caso de impasse com os ingleses, Reinier não descarta um retorno ao futebol brasileiroReprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 16:08

Espanha - Sem espaço no Real Madrid, Reinier pode ser emprestado ao Norwich (ING). O clube merengue negocia com os ingleses há cerca de duas semanas, mas ainda busca acordo nas condições da cessão e cláusulas de compra. As informações são do site 'ge'.

Em caso de impasse com o Norwich, não está descartado um retorno ao futebol brasileiro. O Flamengo, clube que o revelou, monitora a situação à distância.



O Norwich disputa a Segunda Divisão do Campeonato Inglês e deseja um valor estipulado ficar com o jogador após um ano. Os Merengues concordam, mas colocam a condição de que o gatilho só pode ser acionado se o clube subir à Premier League.

Este será o quarto empréstimo de Reinier desde que foi anunciado como reforço dos espanhóis, e a expectativa é de que seja o último. A ideia do Real Madrid é recuperar o investimento de 30 milhões de euros feito em 2019.

Além do clube merengue, ele já defendeu Borussia Dortmund, Girona e Frosinone na passagem pela Europa.