Publicado 21/08/2024 14:20

Rio - A musa do Vasco, Bia Fernandes, revelou que estava flertando com um famoso nas redes sociais. A influenciadora e modelo disse que a paquera foi interrompida quando ele contou que gostava de receber sexo oral na região anal e que era adepto do "fio terra".

"Gosta de que o estimulasse na parte de trás. Ele disse que quando se encontrasse comigo, queria que eu fizesse nele. Não gostei e deu fora nele. Depois disso, ele me bloqueou. Pena, pois é bem bonito", comenta ela.

O fio terra é uma prática sexual que envolve a estimulação anal através da inserção de um dedo, um brinquedo sexual ou até mesmo um plug anal. Bia revela que apoia homens que são adeptos do prazer na região.

"Isso não define sexualidade. Eu não me senti à vontade com ele. Parecia que estava mais preocupado com o prazer dele. Esse tipo de assunto precisa ser bem conversado com alguém que você tenha confiança", pondera.