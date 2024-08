Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 09:22

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, parabenizou o Colo Colo, do Chile, seu país natal, após a classificação para as quartas de final da Libertadores. A modelo, que é torcedora do O'Higgins, deixou a rivalidade de lado e fez um post elogiando a equipe de Santiago.

"Como é bom para o futebol chileno que um time mostre a cara no exterior!! Parabéns ao povo do Colo Colo e aproveitem a merecida vitória!", publicou no Twitter.



Campeão da Libertadores em 1991, o Colo Colo avançou de fase ao derrotar o Júnior Barranquilla, da Colômbia, em duas oportunidades. A primeira no Chile por 1 a 0 e a segunda fora de casa por 2 a 1. Na próxima fase, os chilenos vão encarar o vencedor de River Plate e Talleres, ambos da Argentina.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.