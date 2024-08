Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/08/2024 07:00

Rio - Nesta quarta-feira, o Botafogo irá enfrentar o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo, pelas oitavas de final, em busca de um feito que não consegue há sete anos, e que servirá para reafirmar o novo momento do clube carioca no futebol brasileiro. O Alvinegro tentará derrubar um dos 12 principais clubes do país em um mata-mata que não envolva apenas equipes do Rio.

A última vez que isso aconteceu foi em 2017. Para se classificar às semifinais da Copa do Brasil, o Botafogo teve o Atlético-MG pela frente. Na ocasião, o clube carioca venceu no Rio por 3 a 0 e foi derrotado por um gol de diferença em Belo Horizonte avançando de fase.

Além disso, eliminar o Palmeiras será um troco importante para os torcedores alvinegros em sua história recente. No ano passado, o Alvinegro liderava e tinha folga na primeira colocação do Brasileiro até perder para o Alviverde no Nilton Santos por 4 a 3. O tropeço foi o começo da derrocada da equipe que terminaria a competição em quinto lugar.

Com a vitória por 2 a 1, no Rio, o Botafogo pode até empatar contra o Palmeiras, em São Paulo, que irá avançar. Em caso de derrota por dois gols, o Alvinegro estará eliminado. Vantagem mínima para os paulistas levará a decisão da vaga para as penalidades.