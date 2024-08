Gündogan conquistou a Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 21/08/2024 08:19

Rio - O meia Ilkay Gündogan, de 33 anos, está de volta ao Manchester City. O alemão foi liberado pelo Barcelona, à custo zero, após defender o clube espanhol por uma temporada e de novo vai fazer parte do elenco do atual tetracampeão inglês. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O alemão tinha contrato com o Barcelona até junho de 2026, porém, conseguiu convencer o clube espanhol a liberá-lo. Ele também acertou com a equipe catalã à custo zero, em junho do ano passado. No Barça, o meia atuou em 51 jogos, fez quatro gols e deu 14 assistências.

Pep Guardiola foi peça fundamental no retorno de Gündogan. Após os rumores de que o alemão deixaria o Barcelona, o espanhol conversou com o meia. O novo acordo com o Manchester City será por uma temporada. O veterano rejeitou ofertas elevadas, inclusive do futebol do Catar.



A primeira passagem do alemão pelo City durou sete temporadas. Ele foi contratado após se destacar no Borussia Dortmund. No Reino Unido, Gündogan conquistou uma Liga dos Campeões, cinco Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra.