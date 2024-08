Lorenzo Musetti foi bronze na Olimpíada de Paris - Matthew Stockman / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 21/08/2024 22:42

Nesta quarta-feira (21), a organização do Rio Open confirmou a presença do italiano Lorenzo Musetti na 11ª edição do torneio. Atual número 18 do ranking da ATP, o tenista conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Paris.

Musetti, que retorna ao torneio após dois anos, é o terceiro grande nome no line-up do Rio Open 2025. Ele se junta ao russo Alexander Zverev e ao dinamarquês Holger Rune.



"Estou muito animado em voltar ao Rio de Janeiro. Joguei no Rio Open pela primeira vez alguns anos atrás e foi incrível, pude conhecer um pouco da cidade e finalmente ir ao Brasil. Estou muito contente em poder voltar e espero contar com o apoio da torcida, seja em quadra, de casa ou nas redes sociais. Vejo vocês em 2025", disse o italiano, de 22 anos, ao site oficial da organização.

Em 2022, ele foi campeão do ATP 250 de Napoli e do ATP 500 de Hamburgo. Neste ano, Musetti chegou à final ATP 250 de Umag e do ATP 500 de Queen's. Além disso, foi semifinalista em Wimbledon. A principal conquista foi o bronze em Paris 2024.

"Com o Musetti confirmado acredito que teremos um dos line-ups mais fortes da história do Rio Open. Ele já teve a experiência de jogar no Rio uma vez e com os ótimos resultados recentes ele tem tudo para voltar como um dos favoritos para levar o título em fevereiro," afirmou o diretor do Rio Open, Luiz Carvalho.

A venda de ingressos começará em novembro. O Rio Open 2025 acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro.