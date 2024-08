Michael celebra gol marcado em jogo do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Michael celebra gol marcado em jogo do FlamengoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 21/08/2024 19:35

Acertado com o Flamengo , Michael já está no Brasil. O atacante desembarcou em São Paulo na noite desta quarta-feira, 21, antes de partir rumo ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Rubro-Negro.

"Estou muito feliz, sim, mas estou cansado. Mais bagagem (ri ao olhar para as malas), mas fui muito feliz aqui. Fui muito feliz lá. Estou retornando, espero fazer o meu melhor. Que nós possamos construir uma linda história", disse Michael, ao canal "Flazoeiro".

O jogador é o primeiro reforço do Fla nesta janela de transferências. Ele deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, oficialmente na última terça-feira (30), e assinou contrato válido por quatro temporadas com o clube carioca.

Esta será a segunda passagem do atacante pelo Flamengo. Entre 2020 e 2021, ele disputou 105 jogos e fez 23 gols. Além disso, foi campeão do Carioca, do Brasileirão, da Recopa e da Supercopa do Brasil.