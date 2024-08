No clube inglês desde o início do ano passado, Carlos Alcaraz entrou em campo 47 vezes e fez oito gols - Reprodução / Instagram @_alcaraz22

Publicado 21/08/2024 17:13

Rio - O Flamengo avançou pela contratação do meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton (ING). O Rubro-Negro sinalizou de forma positiva para incluir Victor Hugo na negociação, o que viabiliza o acordo com os ingleses.

Além de desembolsar 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), o clube carioca cederia o jovem de 20 anos em definitivo como moeda de troca, segundo o site 'ge'.

As conversas com os representantes do atleta também foram bem avaliadas, já que ele se interessa por viver sua primeira experiência internacional na Premier League.

Victor Hugo tem contrato com o Flamengo até o final de 2028, mas não tem sido utilizado pelo técnico Tite. No total, apesar da idade, soma 105 jogos pelo time profissional, com seis gols e seis assistências.