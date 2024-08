Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Bolívar - Pablo Porciuncula/AFP

Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o BolívarPablo Porciuncula/AFP

Publicado 21/08/2024 22:00

Rio - Se passar pelo Bolívar, o Flamengo enfrentará o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. A equipe uruguaia eliminou The Strongest, da Bolívia, e garantiu vaga nas quartas de final da competição continental.

Na partida de ida, o Peñarol não tomou conhecimento do adversário e venceu de goleada por 4 a 0. Nesta quarta-feira (21), na partida da volta, perdeu por apenas 1 a 0. Assim, avançou na Libertadores com um triunfo de 4 a 1 no placar agregado.

QUE TODOS SEPAN QUE VOLVIÓ PEÑAROL, EL CAPO DEL CONTINENTE. pic.twitter.com/r1t5DVyj5R — PEÑAROL (@OficialCAP) August 22, 2024

Agenda do Fla