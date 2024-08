Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/08/2024 08:47

Rio - Nos últimos dias, o Flamengo teve lesões de jogadores que vão desfalcar a equipe durante toda a temporada e também outros que ficarão de fora por algumas semanas. Apesar dessa situação, o planejamento do clube carioca não será alterado e as possíveis contratações não serão feitas de forma acelerada. Esse é o entendimento da cúpula de futebol.

"A gente entende o movimento da torcida, de querer reforços, mas tem que entender. Na semana passada, a gente tinha sete jogadores contundidos. Algumas pessoas entendem e outras covardemente acham que isso é questão de planejamento. Ter as lesões que a gente teve é uma fatalidade, que a gente tem que estar preparado. É o que o Flamengo está fazendo, se posicionando no mercado para minimizar os problemas que a gente teve", afirmou o vice de futebol, Marcos Braz, após sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na CBF.



Por enquanto, o Flamengo tem apenas a contratação do atacante Michael, de 28 anos, finalizada. O ex-atacante do Al-Hilal deverá assinar contrato em breve, sendo a reposição para Everton Cebolinha, que não atua mais na atual temporada.

O Rubro-Negro avaliava uma reposição para Wesley, que está perto de ser vendido para a Atalanta, da Itália. Porém, a negociação acabou não se concretizando. O zagueiro Fabrício Bruno está próximo de ser vendido para o Rennes, da França, mas o clube carioca não deverá trazer uma reposição.