João Mendes não deve ser utilizado no time principal neste momentoDivulgação

Publicado 21/08/2024 18:32 | Atualizado 21/08/2024 18:33

Inglaterra - Técnico do Burnley, Scott Parker falou sobre a chegada do filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, ao clube inglês. O atacante de 19 anos assinou contrato válido até 2026 . No entanto, o comandante não deve utilizá-lo na equipe principal neste momento.

"Vemos como um jogador em desenvolvimento e é um projeto nesse sentido. Até agora a papelada não foi assinada, mas definitivamente há algo. Entendo a empolgação em torno disso. Mas ele sabe por que está vindo para cá em termos de desenvolvimento, então eu não gostaria de colocar mais pressão do que a que já existe sobre ele", declarou o treinador.

João Mendes é filho do ex-jogador da seleção brasileira com a ex-bailarina Janaína Natielle Mendes. O jovem atuou na base do Cruzeiro entre 2018 e 2022. Ele chegou ao clube mineiro com 13 anos e, no ano seguinte, quando completou 14, firmou acordo para treinar na categoria sub-15 e, em seguida, no sub-17.