Publicado 21/08/2024 15:20

Rio - O atacante Rodrygo, de 23 anos, pode estar envolvido em um suposto problema no Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o comportamento do brasileiro não estaria agradando torcedores e também com dirigente do atual campeão europeu. O motivo seriam algumas atitudes do jovem.

A mais recente uma postagem reivindicando a inclusão da inicial do seu nome junto ao trio "BMV", que vem sendo exaltado pela torcida e é formado por Bellingham, Vini Jr. e Mbappé. O texto foi publicado no seu canal de Whatsapp pelo departamento de comunicação, e posteriormente apagado.



No ano passado, o brasileiro, de 23 anos, deu uma entrevista afirmando que o Manchester City era o melhor time do mundo, antes da semifinal da competição entre Real Madrid e o clube inglês. Posteriormente, Rodrygo disse que o seu futuro no Real Madrid 'poderia mudar'.



De acordo com um dos jornalistas do "Sport" é muito provável que a temporada atual seja a última do jogador da seleção brasileira no clube espanhol. "Rodrygo não estará no Real Madrid no próximo ano. No futebol ele tem álibi porque tem qualidade. Mas para ele o reconhecimento é importante. Para Rodrygo, é um golpe ser afastado da BMV", disse.



Rodrygo, no entanto, tem um grande trunfo ao seu favor: o treinador Carlo Ancelotti. O italiano é um grande fã do futebol do brasileiro, deixando claro a importância do atacante em muitos momentos, inclusive publicamente. O técnico afirmou que o camisa 11 foi o principal jogador do Real Madrid no título da Supercopa da Europa.