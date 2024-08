Hugo Souza vive bom momento no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 21/08/2024 14:50

Rio - Em grande fase no Corinthians, o goleiro Hugo Souza, de 25 anos, que pertence ao Flamengo, deverá ser comprado pelo clube paulista. Porém, para exercer a opção de compra, com os valores previstos em contrato, o Alvinegro precisará esperar até outubro. As informações são do portal "GE".

Emprestado até o fim do ano, o Corinthians poderá ficar em definitivo com o goleiro, caso desembolse 800 mil euros (R$ 4,8 milhões). O valor é considerado baixo pelo Alvinegro, principalmente pelo rendimento que Hugo Souza vem alcançando.



O objetivo do clube paulista era comprar o goleiro antes do próximo dia 1º quando o Corinthians encara o Flamengo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, para poder escalar Hugo Souza sem ter que desembolsar um valor previsto no contrato de empréstimo para que o goleiro possa ser escalado contra o ex-clube. Porém, para fazer isso, o Alvinegro terá que iniciar uma nova negociação com o Rubro-Negro, possivelmente com outros valores.

Revelado pelo Flamengo, o goleiro se profissionalizou em 2020. Naquela temporada, ele viveu seu melhor ano como profissional, sendo inclusive titular na reta final do Brasileiro, conquistado pelo Rubro-Negro. No entanto, Hugo Souza oscilou bastante depois, nunca mais se firmando no clube carioca. Em 2023, foi emprestado ao Chaves, de Portugal, se destacando. De volta ao futebol brasileiro, foi cedido ao Corinthians por empréstimo até o fim do ano.