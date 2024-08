John Textor e Mohamed El Arouch, novo reforço do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

John Textor e Mohamed El Arouch, novo reforço do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 21/08/2024 13:23

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do meia-atacante francês Mohamed El Arouch, de 20 anos, revelado pelo Lyon, da França, clube também gerido pelo empresário estadunidense John Textor. O jogador chega ao Glorioso com contrato válido até o final de junho de 2026.

El Arouch era tratado como uma das principais joias do Lyon e acumulou convocações para as seleções de base da França. Ele, no entanto, perdeu espaço no clube francês por sofrer com problemas físicos e situações pessoais. John Textor, então, pensando na valorização de um ativo da Eagle Football, sugeriu a transferência ao Botafogo e o jogador aprovou a ideia.

O novo reforço do Glorioso já trabalha com os novos companheiros no CT Lonier, mas ainda não tem previsão de estreia.