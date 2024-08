Bastos em Palmeiras x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2024 00:14

São Paulo - Em um jogo marcado por um final emocionante, o Botafogo empatou com o Palmeiras em 2 a 2 no Allianz Parque , nesta quarta-feira (21), e avançou às quartas de final da Libertadores. Igor Jesus e Savarino abriram o placar para o Glorioso, mas Flaco López e Rony deixaram tudo igual no marcador. Nos acréscimos, Gustavo Gómez anotou o terceiro, mas o VAR anulou o lance por mão do zagueiro. No último lance, a equipe carioca ainda levou uma bola na trave. Abaixo, confira os melhores momentos:





Na ida, o Glorioso derrotou o Alviverde por 2 a 1. Dessa forma, avançou com um triunfo de 4 a 3 no placar agregado.

Na próxima fase, o a equipe de Artur Jorge enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional (URU). Os dois times jogarão nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Morumbi.

Agora, o time carioca volta as atenções para o Brasileirão. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo domingo, às 16h, para medir forças com o Bahia na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 24ª rodada do campeonato.