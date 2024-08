Lance do jogo entre Palmeiras e Botafogo - Nelson Almeida/AFP

Lance do jogo entre Palmeiras e BotafogoNelson Almeida/AFP

Publicado 21/08/2024 23:35 | Atualizado 22/08/2024 01:32

São Paulo - O Botafogo sofreu até o último minuto, mas assegurou a vaga nas quartas de final da Libertadores ao empatar com o Palmeiras por 2 a 2 no Allianz Parque, nesta quarta-feira (21). Igor Jesus e Savarino abriram o placar para o Glorioso, e a vitória parecia certa. O Alviverde, porém, reagiu com gols de Flaco López e Rony na reta final de partida. Gustavo Gómez chegou a fazer o terceiro, o que forçaria os pênaltis, mas o VAR anulou o lance por mão do zagueiro. O time paulista ainda mandou uma bola no travessão antes do apito final.

fotogaleria

Na ida, o Glorioso derrotou o Alviverde por 2 a 1 . Dessa forma, avançou com um triunfo de 4 a 3 no placar agregado. Na próxima fase, o a equipe de Artur Jorge enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional (URU). Os dois times jogarão nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Morumbi.

Agora, o time carioca volta as atenções para o Brasileirão. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo domingo, às 16h, para medir forças com o Bahia na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 24ª rodada do campeonato.



O jogo

Palmeiras e Botafogo promoveram um primeiro tempo movimentado no Allianz Parque. O Glorioso iniciou melhor a partida e chegou a mandar uma bola no travessão, com Savarino, por volta dos cinco minutos.

Entretanto, pelos 15, o Alviverde passou impor em campo e ditou o ritmo até o fim da etapa inicial. Até o apito, o Palmeiras pressionou bastante e explorou principalmente o lado direito de ataque. Apesar disso, o Botafogo segurou a onda e levou o 0 a 0 para o intervalo.



Apesar disso, Luiz Henrique virou preocupação. O atacante se machucou ao fazer um desarme. Ele permaneceu em campo, mas foi substituído durante o intervalo.



Na etapa complementar, o Palmeiras manteve a pressão, mas o Botafogo aproveitou a primeira chance que teve e abriu o placar aos 11 minutos. Matheus Martins levou a melhor numa dividida pelo lado direito e acionou Savarino, que estava dentro da área. O camisa 10 foi solidário e tocou para Igor Jesus estufar as redes.

Aos 18, o Alvinegro ampliou a vantagem. Matheus Martins descolou ótimo passe para Savarino, que ficou cara a cara com Weverton. O meia-atacante encheu o pé e anotou o segundo do Botafogo na partida.

O tempo foi passando, e a vitória parecia decidida, mas o Palmeiras não desistiu e reagiu no fim. Aos 41 minutos, Gabriel Menino levantou bola na área em cobrança de falta para Flaco López. Livre de marcação, o centroavante cabeceou firme para diminuir.

Na marca dos 44 minutos, o Rony botou o Palmeiras de vez no jogo. Após um desvio de Aníbal Moreno na área, a bola sobrou para o camisa 10, que concluiu para deixar tudo igual no marcador.

O pesadelo quase se tornou realidade nos acréscimos, quando Gustavo Gómez fez o terceiro do Alviverde. No entanto, o VAR reviu o lance, e a jogada foi anulada por mão do zagueiro. Poucos depois, o Palmeiras ainda botou uma bola no travessão. Apesar dos vários sustos, o Botafogo passou.

Ficha técnica

Palmeiras x Botafogo



Data e hora: 21/8/2024, às 21h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL) / Barboza, Gregore, John, Mateo Ponte e Tchê Tchê (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Igor Jesus (0-1) (11'/2ºT) / Savarino (0-2) (18'/2ºT) / Flaco López (1-2) (41'/2ºT) / Rony (2-2) (44'/2ºT)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino, 16'/2ºT), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Aníbal Moreno, 28'/2ºT), Richard Ríos (Rony, 16'/2ºT) e Raphael Veiga (Maurício, 42'/2ºT); Estêvão, Felipe Anderson (Lázaro, Intervalo) e Flaco López.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Hugo, 16'/2ºT); Gregore (Danilo Barbosa, 29'/2ºT) e Marlon Freitas; Thiago Almada (Tchê Tchê, 28'/2ºT), Savarino, Luiz Henrique (Matheus Martins, Intervalo) e Igor Jesus (Tiquinho Soares, 16'/2ºT).