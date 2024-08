Savarino, do Botafogo, em ação contra o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Savarino, do Botafogo, em ação contra o PalmeirasVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/08/2024 23:58 | Atualizado 22/08/2024 00:02

São Paulo - Savarino não escondeu a frustração apesar da classificação do Botafogo para as quartas de final da Libertadores . O Glorioso garantiu a vaga ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz Parque, nesta quarta-feira (21). A equipe carioca vencia a partida por 2 a 0 até os minutos finais, quando o adversário anotou dois gols. O Alviverde chegou a fazer o terceiro, mas o VAR anulou o lance por falta de mão.

"Um jogo muito forte, como sempre foi contra o Palmeiras, mas saio um pouco frustrado do jogo. Não tinha que acabar assim. Tínhamos uma diferença de dois gols acima... Mas parabenizar todo o time pelo resultado. Já estamos nas quartas de final, que é o mais importante", disse Savarino, à TV Globo.

Na próxima fase, o a equipe de Artur Jorge enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional (URU). Os dois times jogarão nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Morumbi.

"Lá dentro (no vestiário) vamos ver as coisas que fizemos mal. O professor vai falar com a gente e concentrar para o que está ali na frente", concluiu Savarino.