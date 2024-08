Gustavo Sauer retornou de empréstimo ao Botafogo e será novamente cedido, agora ao Cuiabá - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/08/2024 13:07

Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Gustavo Sauer ao Cuiabá até o fim do Campeonato Brasileiro. O jogador treinava separado no CT Lonier, com outros atletas listados para negociação, e não recebeu oportunidade do técnico Artur Jorge desde seu retorno do Caykur Rizespor, da Turquia.

Gustavo Sauer atuou no futebol turco também cedido por empréstimo. Quando se reapresentou ao Glorioso na janela de transferências do segundo semestre, o jogador ainda tinha esperança de figurar em alguns jogos, mas sequer foi relacionado.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", e confirmada pela reportagem do O DIA.

O atacante, de 31 anos, chegou ao Botafogo em 2022 após longa negociação e acumulou problemas físicos. Em 2023, durante a campanha na parte alta da tabela, brilhou em algumas aparições com Luís Castro e Bruno Lage, mas perdeu espaço e foi negociado com o Caykur Rizespor.

Confirme apurou a reportagem, Sauer teve conversas com a comissão técnica de Artur Jorge mostrando que poderia ajudar, mas, devido ao alto nível no elenco no setor em que atua e o bom número de peças, a SAF optou por emprestá-lo ao Cuiabá para ter espaço e seguir valorizando o ativo. No Dourado, ele irá reencontrar o técnico português Petit, com quem trabalhou no Boavista, de Portugal, entre 2021 e 2022.

Gustavo Sauer tem contrato com o Botafogo até junho de 2025. Em sua passagem, até então, foram 38 jogos, com sete gols e três assistências.

Além do atacante, o Botafogo também acertou o empréstimo de Patrick de Paula para o Criciúma e a cessão em definitivo do volante Kayque para o Spartak Subotica , da Sérvia.