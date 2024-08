Sven-Göran Eriksson comandou a Inglaterra entre 2001 e 2006 - Divulgação/FA

Sven-Göran Eriksson comandou a Inglaterra entre 2001 e 2006Divulgação/FA

Publicado 21/08/2024 15:04

Ex-treinador da seleção da Inglaterra (2001 a 2006), Sven-Göran Eriksson, de 76 anos, tem um câncer terminal no pâncreas e recebeu o diagnóstico de que o resta pouco tempo de vida. Com isso, após as palavras do médicos sobre seu estado de saúde, o lendário técnico sueco se despediu dos colegas, amigos e familiares em depoimento.

Sven-Göran Eriksson gravou mensagens emocionantes para um documentário da Amazon Prime Video. Ele indicou no início de 2024 apenas mais um ano de vida, e afirmou o desejo de passar os últimos momentos em Sunne, sua cidade natal na Suécia.

"Com sorte, as pessoas dirão que eu era um bom homem, mas nem todos falarão isso. Tive uma vida boa. Não se arrependam. Sorriam. Obrigado por tudo, treinadores, jogadores e torcedores. Foi fantástico. Cuidem de vocês, cuidem das suas vidas e vivam. Adeus", disse, no documentário.

O ex-treinador, além da seleção inglesa, acumula trabalhos marcantes em clubes da Europa, como Benfica e Lazio - o principal de sua carreira. No futebol português, foram três títulos do Campeonato Português (82/83, 83/84 e 90/91), uma Taça de Portugal (82/83) e uma Supertaça de Portugal (89/90). Já pela Lazio foram dois títulos da Taça da Itália (97/98 e 99/00), duas edições da Supercopa da Itália (98/99 e 00/01), um Campeonato Italiano (99/00), além de uma Recopa Europeia da Uefa (1998) e uma Supercopa da Uefa (1999).

Sven-Göran Eriksson ainda levantou troféus por Roma e Sampdoria na Itália, ambos da Copa da Itália, além de torneios nacionais na Suécia pelo IFK Gotemburgo.