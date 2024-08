Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 21/08/2024 13:50

Rio - Reforço do Real Madrid para a atual temporada europeia, o atacante Endrick, de 18 anos, ainda não entrou em campo em jogos oficiais pelo clube espanhol. No entanto, o staff do brasileiro não cogita a possibilidade de um empréstimo do jovem pelo atual campeão europeu. As informações são do portal da "ESPN".

A possibilidade foi levantada pelo jornal espanhol "AS". Além de ressaltar a ausência de Endrick nas partidas contra o Atalanta, pela Supercopa da Europa, e contra o Mallorca, na estreia do Campeonato Espanhol, a publicação lembrou que Carlo Ancelotti não costuma rodar muito o elenco, o que pode prejudicar o brasileiro.



O brasileiro é visto atualmente como como a sexta ou sétima opção de ataque no Real Madrid. O ex-atacante do Palmeiras está atrás de Mbappé, Vini Jr., Rodrygo, Brahim Díaz, Arda Güler e até Bellingham, dependendo do esquema de Ancelotti.



Apesar disso, o staff do jovem acredita que a temporada ainda está começando e que o Real Madrid deverá disputar cerca de 70 partidas, possibilitando a Endrick ter espaço. As declarações elogiosas de Ancelotti sobre o brasileiro na pré-temporada nos Estados Unidos também trazem confiança sobre o aproveitamento de Endrick.