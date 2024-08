Jogos Paralímpicos de Paris-2024 começam no dia 28 de agosto - AFP

Publicado 21/08/2024 10:44

Mais de 1,75 milhão de ingressos para assistir aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 foram vendidos até o momento, a uma semana da abertura do evento, anunciaram os organizadores do evento nesta quarta-feira (21).

"Estamos encantados com a dinâmica que se estabeleceu", especialmente desde o início dos Jogos Olímpicos no fim de julho, afirmou o diretor-geral do evento, Michaël Aloïsio, em uma entrevista coletiva.



Quase 700 mil ingressos foram vendidos desde o início da Olimpíada de Paris e outros 800 mil bilhetes ainda estão disponíveis, com preços a partir de 15 euros (quase R$ 86 na cotação atual).



Mas dezenas de modalidades já estão com a lotação quase completa, sobretudo aquelas disputadas nas "sedes icônicas", disse Aloïsio, citando o Palácio de Versalhes, sede do hipismo, o Grand Palais com a esgrima e o taekwondo, e os pés da Torre Eiffel, com o futebol de 5.



O público esperado é composto majoritariamente por franceses (92%) e famílias.



Quase 4,4 mil atletas participarão da competição, que acontece de 28 de agosto a 8 de setembro.