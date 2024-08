João Mendes foi revelado pelo Cruzeiro e estava no Barcelona - Divulgação

Publicado 14/08/2024 19:06

Inglaterra - Filho de Ronaldinho Gaúcho , João Mendes assinou contrato com o Burnley, da Inglaterra. O jovem de 19 anos fechou com o clube inglês até 2026.

O atacante deverá ficar à disposição da equipe a partir da próxima semana. Ele irá disputar a Championship, a segunda divisão da Inglaterra, após o Burnley ter sido rebaixado na última temporada.

João Mendes é fruto de um relacionamento de Ronaldinho com a ex-bailarina Janaína Natielle Mendes. O jovem atuou na base do Cruzeiro entre 2018 e 2022. Ele chegou ao clube mineiro com 13 anos e, no ano seguinte, quando completou 14, firmou acordo para treinar na categoria sub-15 e, em seguida, no sub-17.