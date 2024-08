Simone Biles em ação durante os Jogos Olímpicos de Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 16:04 | Atualizado 14/08/2024 16:05

Shanon Biles abandonou a sua filha, a agora medalhista olímpica Simone Biles, e os dois irmãos quando a ginasta tinha seis anos. Agora, a mãe afirma que comemorou as vitórias da atleta nos Jogos e deseja reconciliar. As declarações foram feitas em entrevista ao portal "Daily Mail", publicada nesta terça-feira (13).

Shanon lutou contra o vício em drogas por muitos anos. Os seus pais, Ronald e Nellie, interviram e adotaram as crianças quando ela estava no auge do abuso de substâncias. "Quando assinamos os papéis [de adoção], foi como se meu pai tivesse desligado um botão para mim: sem comunicação, não ligue e não visite. Foi assim no começo. Levei seis anos para ver meus filhos novamente", disse.

"Foi difícil desistir dos meus filhos, mas tive que fazer o que era preciso. Eu não era capaz de cuidar deles. Ainda estava usando, e meu pai não queria que eu entrasse e saísse da vida deles quando não estavam bem", lembra.

Desde perdeu a guarda dos filhos, Shanon acumulou muitas dívidas em meio ao vício e chegou a ser condenada em 180 dias de liberdade condicional, em janeiro de 2020, pelo crime de agressão.

No momento, ela está sóbria e fica "longe de problemas" desde 2022, mas enfatiza que sempre será uma viciada em recuperação. "Não estou trabalhando no momento por causa de questões médicas, mas quando eu trabalho, sou caixa na [empresa de varejo] Save A Lot", conta.

Agora, ela quer correr atrás do tempo perdido e reconciliar com seus filhos, incluindo Simone Biles, que conquistou três medalhas de ouro e uma de prata nas Olimpíadas de Paris. Shanon ficou tão feliz com o desempenho da filha nos Jogos que deu uma festa no jardim de sua casa em Columbus, no estado de Ohio.

"Apenas quero fazer as pazes com ela, mas pessoalmente. Quero esperar por ela e pela Adria [outra filha e irmã de Simone]. Eu ainda falo um pouco com Adria, mais do que já falei com Simone. Eu pediria para que elas me perdoassem, pediria para que não julgassem meu passado. Vamos seguir em frente", implora.