Atlético-MG e San Lorenzo empataram em Buenos Aires - Pedro Souza / Atletico

Atlético-MG e San Lorenzo empataram em Buenos AiresPedro Souza / Atletico

Publicado 14/08/2024 13:20

Minas Gerais - O Atlético-MG se manifestou exigindo uma atitude da Conmebol após torcedores do San Lorenzo terem feito gestos racistas na partida que terminou empatada por 1 a 1 entre os dois clubes pela Libertadores, na última terça-feira, em Buenos Aires. O Galo pediu punições severas por parte da entidade sul-americana.

Mais um caso de racismo contra torcedores brasileiros na Argentina, é mais uma vez na Copa Libertadores, no jogo entre San Lorenzo x Atlético.



Lembrando que o time argentino já foi multado em 120 mil dólares pela Conmebol por gestos racistas de seus torcedores no jogo contra o… pic.twitter.com/m7OpToYY4a — Dm@x (@seautocure) August 14, 2024

"A luta contra o racismo é permanente, e o Galo não pode se calar diante dos diversos e lamentáveis episódios racistas registrados novamente na noite de ontem, na torcida do San Lorenzo, na Argentina, mais uma vez em partida válida pela Copa Conmebol Libertadores. Enquanto não houver punições severas, iremos conviver com esse tipo de situação cruel e desumana.", divulgou o clube mineiro.

Antes do fim do primeiro tempo, em Buenos Aires, torcedores do San Lorenzo, perto da divisão entre as torcidas, foram flagrados fazendo gestos racistas, imitando macacos. A torcida do Atlético na sequência, cantou: "Racista! Racista!". Os vídeos viralizaram nas redes sociais.



Na fase de grupos, o San Lorenzo teve um caso em que uma torcedora fez gesto racista no jogo contra o Palmeiras, na Argentina. Torcedores do Atlético-MG foram vítimas dos mesmos gestos por um torcedor do Peñarol na Arena MRV.