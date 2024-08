Rayssa Leal conquistou sua segunda medalha olímpica nos Jogos de Paris - Carl de Souza / AFP

Publicado 14/08/2024 15:29 | Atualizado 14/08/2024 15:36

Rayssa Leal fez um desfile no caminhão dos bombeiros, em Imperatriz-MA.



E essa foi a recepção;pic.twitter.com/kGtiTDz9OG — DataFut (@DataFutebol) August 14, 2024

Na volta às aulas, a skatista foi homenageada em sua escola. Ela foi recepcionada com a banda musical do Exército Brasileiro, deu diversos autógrafos e teve o mural na instituição de ensino, que é dedicado à jovem de 16 anos, atualizado com a segunda medalha olímpica.

O que você fez nas férias? Nessa redação a Rayssa Leal vai tirar 10



Após conquistar sua segunda medalha olímpica em #Paris2024, nossa skatista retornou à rotina escolar na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Vai ter muita história para compartilhar com os colegas! … pic.twitter.com/S5WlTXsBeH — Time Brasil (@timebrasil) August 14, 2024

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Rayssa havia se tornado a medalhista mais jovem da história do Brasil, com apenas 13 anos, ao conquistar a prata no skate street. Já em Paris, com o bronze, virou a atleta mais nova a ganhar uma medalha em Olimpíadas diferentes.