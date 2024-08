Jogadoras dos EUA celebram medalha de prata no pódio de Paris-2024 - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 14/08/2024 14:19

Paris - Medalhistas de prata nas Olimpíadas, Jordan Larson e Micha Hancock, jogadoras da seleção de vôlei dos Estados Unidos, sofreram um acidente em Paris. A dupla estava em um carro de aplicativo a caminho do local onde estavam hospedadas, quando o motorista bateu em um poste. Elas haviam acabado de participar de uma celebração junto ao restante do time americano.

Nas redes sociais, Hancock atualizou seu quadro de saúde e publicou uma foto com os olhos roxos, inchados e com sangramento. De acordo com ela, levará alguns meses para se recuperar totalmente de outras lesões que sofreu.

Hancock mostra machucado em decorrência do acidente Reprodução / Instagram



"Certo, pessoal, aqui estou. Acidente de carro após a conclusão de Paris 2024. Meu motorista do Uber bateu um poste quando estávamos a caminho do hotel depois de uma noite de comemoração da equipe. Ainda bem que a Larson estava lá. Ela cuidou de mim. As coisas acontecem rápido, pessoal. Cuidem de vocês e de seus familiares. Utilizem cinto de segurança. Definitivamente, saio dessa feliz por estar viva. Sofri algumas lesões, mas me recuperarei delas em meses. Meu médicos estão cuidando de mim", escreveu.

A camisa 10, Larson, também se pronunciou nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs e amigos. Ela mostrou uma pequena lesão próxima aos olhos e garantiu que "as coisas poderiam ter sido piores", mas que felizmente está bem.



Larson mostra sangramento ao redor dos olhos Reprodução / Instagram

Nas quadras de Paris, as americanas foram derrotadas na decisão para a Itália, por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/20 e 25/17). Antes, na semifinal, foram as algozes da seleção brasileira em duelo equilibrado , por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15).