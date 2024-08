Isaquias Queiroz mostra medalha de prata lascada após queda em comemoração com o filho - Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 14/08/2024 16:20 | Atualizado 14/08/2024 16:22

Inicialmente, Isaquias pensou em trocar e chegou a fazer o pedido por uma nova. Entretanto, pensou melhor e quis manter a medalha lascada. Afinal, foi a primeira conquistada em Olimpíada com a família presente e após um pedido especial do filho para que ganhasse uma.



"Cheguei ao aeroporto e eu nem quis saber da medalha, eu quis saber do 'machucado' dela. Então já virou parte da medalha, vai ficar ali. Eu tive a oportunidade de trocar lá na Vila (Olímpica), levaram uma nova para mim, mas falei: 'não, vou ficar com ela mesmo'. E está na história, tanto a medalha como a marca do meu filho Sebastian. Quando alguém quiser pegar já vai ver a marquinha dele", afirmou o atleta de 30 anos.



Principal nome da canoagem brasileira, ele recebeu o carinho de crianças, jovens atletas, sócios e torcedores que foram à Gávea prestigiar o evento em homenagem a ele, às ginastas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, e à judoca Rafaela Silva.

"Eu fico muito feliz pela recepção, acho que o Clube de Regatas do Flamengo proporciona esse momento incrível para nós, atletas medalhistas em Olimpíada. Poder estar ao lado de uma grande medalhista olímpica, como a Rebeca, que muito além da Olimpíada, mostrou pra gente, atletas do Time do Brasil e do Flamengo, que nada é impossível em busca dos resultados. Cara, eu fico muito feliz de poder receber todo esse carinho, todo esse calor humano", celebrou.

Isaquias Queiroz quer desenvolver canoagem no Brasil

Isaquias recebeu do Flamengo um quadro com imagem dele e uma mensagem personalizada pela medalha na Olimpíada Gilvan de Souza / Flamengo

E diante de mais uma conquista olímpica, Isaquias tornou-se o segundo maior medalhistas do país ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco, e atrás apenas de Rebeca Andrade, com seis. Essas idas ao pódio, inclusive, ajudam o atleta a ficar mais próximo de outro objetivo, que também é muito importante, de desenvolver a modalidade no Brasil.



"Fico muito feliz de incentivar a garotada na canoagem e a praticar outros esportes. Tanto pra mim quando pras meninas, ver o crescimento do esporte brasileiro é mais motivação ainda pra ir para as próximas Olimpíadas, campeonatos nacionais e mundiais", disse, completando:



"Meu objetivo é esse, fazer a canoagem ser mais popular, mais reconhecida no cenário nacional e internacional. E espero ganhar mais medalhas e, quem sabe, mais do que a ginástica (risos), mas aí é uma briga feia, tá?".