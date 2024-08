Sheffield Wednesday expulsará do estádio torcedores com camisas falsificadas - Divulgação/Sheffield Wednesday

Publicado 21/08/2024 17:32

O Sheffield Wednesday, clube da segunda divisão da Inglaterra, informou em seu site oficial que irá expulsar do estádio os torcedores do time que forem identificados utilizando camisas não oficiais. De acordo com a publicação, o uso e a comercialização do materiais não licenciados "impactam diretamente nas receitas do clube".

"Lembramos respeitosamente aos torcedores que, além de serem inferiores em termos de qualidade e potencialmente inseguros devido aos materiais utilizados, as camisas falsificadas e suas vendas impactam diretamente nas receitas do clube", disse a nota do clube.



A diretoria do Sheffield Wednesday, no entanto, mesmo destacando o quão prejudicial isso pode ser, afirmou que não tem como evitar as vendas. O custo de cada uniforme oficial é, em média, 69 euros (cerca de R$ 420).

"Os produtos oficiais do Sheffield Wednesday podem ser adquiridos apenas na Owls Megastore ou na loja online. As equipes de proteção de marca trabalham em conjunto com as autoridades competentes para remover sites de venda de produtos falsificados e continuarão a fazê-lo. Fora do ambiente online, todas as partes envolvidas permanecerão atentas, fazendo todo o possível para acabar com o comércio ilegal de produtos falsificados. Nesse sentido, pedidos de personalização, como letras e/ou números, em qualquer camisa falsificada trazida para a loja oficial serão recusados."