João Félix assinou com o Chelsea até 2031 - Divulgação/Chelsea

Publicado 21/08/2024 19:01

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante João Félix até junho de 2031. Segundo a imprensa inglesa, o time desembolsou R$ 317 milhões na contratação do atleta, que não fazia parte dos planos do Atlético de Madrid para a temporada.

"Estou muito feliz de voltar ao Chelsea e mal posso esperar para começar. Posso ver rostos familiares da última vez que estive aqui, o que é sempre legal. Amei minha passagem anterior aqui e falei para meus amigos e minha família que adoraria voltar ao Campeonato Inglês algum dia. Fazer isso com o Chelsea é um grande sentimento e estou animado de estar de volta", afirmou.

João Felix retorna ao Chelsea após uma passagem de altos e baixos pelo Barcelona. Em 44 jogos pelo time catalão, o atacante, de 24 anos, marcou dez gols e deu duas assistências. Pelo clube inglês, as atuações foram um pouco mais apagadas, tendo defendido a equipe em 20 partidas e marcando apenas quatro gols.

"É uma chance para eu encontrar uma casa. Após dois empréstimos, eu precisava ficar definitivamente em um lugar. Não há lugar melhor para mim que o Chelsea, vejo o local perfeito para brilhar. Sinto que meus melhores anos estão à frente, e esta será uma boa temporada, porque agora estou permanentemente em casa", completou.

O atacante chegou ao profissional no Benfica e não demorou para chamar atenção do Atlético de Madrid. Após três anos e alguns conflitos internos com o técnico Diego Simeone, foi emprestado ao Chelsea e ao Barcelona, antes de ser comprado de forma definitiva pelo clube inglês.

Com o reforço de João Félix, o Chelsea se prepara para enfrentar o Wolverhampton neste domingo, às 10h, fora de casa, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês. Na estreia, os comandados de Enzo Maresca foram superados pelo Manchester City por 2 a 0.