Publicado 22/08/2024 09:00 | Atualizado 22/08/2024 09:08

Rio - Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Atlético-MG está na mira da Conmebol. Investigado por três possíveis infrações, o clube mineiro pode ter seu local como mandante na partida contra o Fluminense alterado, caso a entidade julgue necessário. As informações são do portal "GE".

A questão que poderá alterar o local da partida é o gramado da Arena MRV. O campo estava em condições ruins contra o San Lorenzo. A situação fez inclusive o clube mineiro tirar a partida contra o Fluminense, do local. Uma penalidade pode variar de 15 mil dólares (algo em torno de R$ 82,25 mil) a mudança do local da partida.

Porém, esse tipo de punição é bem improvável. No ano passado, o Fluminense viveu situação semelhante por conta do estado do gramado do Maracanã. No entanto, vale lembrar que o estádio era o palco da final da Libertadores. Por conta disso, a Conmebol caso tirasse alguma partida do local teria que lidar com críticas de não considerar ideal o gramado do estádio em que iria realizar a decisão da sua principal competição de clubes.

Além do gramado da MRV, o Atlético-MG também poderá ser punido por falta de segurança no local, após a confusão envolvendo policiais e torcedores do San Lorenzo, e também por racismo, já que um torcedor atleticano fez gesto criminosos contra os argentinos. Neste caso, a punição é somente de multa financeira.