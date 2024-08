Marc Guiu perdeu um gol incrível no jogo do Chelsea - Reprodução/RTS

Marc Guiu perdeu um gol incrível no jogo do ChelseaReprodução/RTS

Publicado 22/08/2024 23:00

Inglaterra - Marc Guiu, de apenas 18 anos, perdeu um gol sem goleiro no jogo do Chelsea contra o Servette, da Suíça, válido pela Liga Conferência, nesta quinta-feira (22). Ele levou a melhor numa dividida com Jeremy Frick e teve a oportunidade de finalizar dentro da área, mas pegou mal na bola. O lance aconteceu aos seis minutos do segundo tempo. Veja no vídeo abaixo:

Marc Guiu with the worst miss ive ever seen pic.twitter.com/CdL8zz3LJY — Ben Hadlington (@Benhadlington1) August 22, 2024

Guiu, aliás, é um dos reforços do Chelsea para a temporada. O atacante é cria das categorias de base do Barcelona e foi oficializado no dia 1º de julho.

Apesar da chance desperdiçada, os Blues venceram o Servette por 2 a 0 no Stamford Bridge. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), pelo jogo da volta dos playoffs da Liga Conferencia.