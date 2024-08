Kaiky foi vendido para o Botafogo - Jonathan Hollanda / Laguna

Kaiky foi vendido para o BotafogoJonathan Hollanda / Laguna

Publicado 22/08/2024 20:00

Rio - O Laguna SAF, do Rio Grande do Norte, confirmou a venda de Kaiky, uma das joias do clube, ao Botafogo . Em comunicado divulgado nas redes sociais, os potiguares afirmaram ser a maior transferência de um atleta de base da história do estado. Os valores da transação não foram divulgados.