Torcedor do Palmeiras mostrou o pênis para uma torcedora do Botafogo após a eliminação na Libertadores - Reprodução

Torcedor do Palmeiras mostrou o pênis para uma torcedora do Botafogo após a eliminação na LibertadoresReprodução

Publicado 22/08/2024 12:21

Rio - A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras segue quente dentro e fora de campo, e voltou a gerar cenas lamentáveis na arquibancada. Após a eliminação do Alviverde nas oitavas de final da Libertadores , umpara uma torcedora botafoguense, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque.

O ato ocorreu logo após o apito final. O caso foi denunciado à Polícia Militar de São Paulo ainda no estádio, durante a madrugada de quinta-feira (22), segundo informações do "Lance". Entretanto, houve dificuldade para a vítima reportar à delegacia da mulher, que não acatou a queixa de imediato. O boletim de ocorrência só foi realizado na delegacia.

O torcedor do Palmeiras, se identificado, pode ser denunciado por ato obsceno (artigo 233) e importunação sexual (artigo 215-A) no Código Penal. O crime por ato obsceno pode render pena de três meses a um ano ou multa, enquanto a importunação sexual possui pena de um a cinco anos de reclusão, se não constituir em crime mais grave.

Os clubes e os órgãos responsáveis pela investigação ainda não se manifestaram sobre o tema. Esta não foi a única polêmica durante o confronto entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, um torcedor botafoguense fez gestos racistas . Vinícius Ramos trabalhava na Prefeitura de Maricá e foi demitido , além de ter sido banido do Nilton Santos