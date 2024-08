Torcedor Rodrigo Ramos fazendo atos racistas para torcedores Palmeirenses - Foto: Reprodução

Publicado 15/08/2024 15:42 | Atualizado 15/08/2024 16:36

Maricá - Dois torcedores do Botafogo foram flagrados realizando gestos racistas nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos durante a partida entre o time alvinegro e o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), pela Conmebol Libertadores. Após a vitória do Botafogo por 2 a 1, a dupla fez os gestos em direção à torcida do Palmeiras.



O primeiro incidente foi filmado e divulgado pelo jornalista Tossiro Neto logo após o jogo, em um momento em que as torcidas estavam trocando provocações. Em resposta, a Polícia Militar informou que vai investigar as imagens. Na manhã desta quinta-feira, um novo vídeo, também divulgado por Tossiro Neto, revelou outro torcedor realizando gestos racistas.

Um dos torcedores foi identificado como Rodrigo Ramos, morador de Maricá. Ele foi exonerado de sua função na Prefeitura de Maricá após o ato racista. A prefeitura de Maricá emitiu uma nota de repúdio contra o ato do botafoguense. Rodrigo também foi banido do Estádio Nilton Santos pelo Botafogo.