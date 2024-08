Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 13/08/2024 18:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a programação de filmes em cartaz entre a quarta-feira (14) e domingo (18) de agosto, no Cine Henfil, no Centro, com destaque para os longas-metragens finalistas da categoria Documentário da 23° edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Dentre as obras, estão: “Nada Será Como Antes”, “Retratos Fantasmas”, “Andança”, “Belchior” e “Elis & Tom, Só Tinha De Ser Com Você”. Após cada sessão, os espectadores poderão votar em seus filmes preferidos.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket. Na programação também haverá o longa-metragem Mostra Mercosul Audiovisual - Curtas infantis, “A Fada do Dente” e “Família Craft - O impostor”.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Quarta-feira (14)

17h - Mostra Mercosul Audiovisual - Curtas Infantis – Serão apresentados 5 curtas infantis latino-americanos. Classificação livre.

Meu nome é Maalum - Luísa Copetti | Animação | 8 min | 2021 | Brasil

Esta lã é minha (Esta Lana es mia) - Duilio Gatti | Animação | 8 min | 2020 | Argentina

Sobre amizade e bicicletas - Julia Vidal | Ficção | 12 min | 2022 | Brasil

Não estão sozinhos (No Están Solos) - Mathias Maciel | Animação | 3 min | 2022 | Paraguai

Teo, o menino azul - Hygor Amorim | Animação | 11 min | 2022 | Brasil

La sixtina - Juan Camilo Fonnegra | Animação | 8 min| 2022 | Colômbia

Quinta-feira (15)

17h - A Fada do Dente - Violetta é uma fada do dente curiosa e extrovertida que, por ainda não dominar muito bem a difícil arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos seres humanos. Perdida, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie, uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Classificação Livre.

Sexta-feira (16)

19h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Documentário - Nada Será Como Antes - A Música Do Clube Da Esquina - O filme mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos – Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros – para entender como referências musicais diversas, e influências de paisagens, história e poesia refletiram em cada um deles e na música atemporal que criaram. Classificação 10 anos.

Sábado (17)

15h – Família Craft - O Impostor - Baixamemoria, Cronosplays e Spok se aventuram novamente. Após irem a uma festa onde uma de suas amigas está usando um bracelete de valor inestimável e que pertence a antiga civilização Maia, mas acaba sendo roubado. O trio então decide ajudá-la recuperar o artefato, mas antes disso precisam da ajuda do detetive Xeroque Rolmes e seus ajudantes Pit e Bull. Mas logo percebem que estão metidos em uma enrascada. Classificação Livre.

17h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Documentário - Retratos Fantasmas - Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Classificação 12 anos.

19h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Documentário - Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho - Beth Carvalho, a “Madrinha do Samba”, foi uma das maiores sambistas do Brasil, ajudou a revelar grandes nomes e a revitalizar o gênero musical. Seus outros talentos e sua sensível capacidade de percepção da realidade que a cercava fez com que ela própria documentasse os ilustres encontros ao longo dos 53 anos de palcos e pagode. As imagens do documentário são parte desse vasto acervo. O filme se debruça sobre esse material de Beth Carvalho para traçar um recorte único, íntimo da carreira e da vida dessa singular figura da cultura nacional. Classificação 12 anos.

Domingo (18)

15h – Mostra Mercosul Audiovisual - Curtas Infantis – Serão apresentados 5 curtas infantis latino-americanos. Classificação Livre.

17h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Documentário - Belchior - Apenas Um Coração Selvagem - Antonio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes, ou simplesmente Belchior, em um autorretrato que mergulha no coração selvagem do poeta, cantor e compositor cearense que com sua obra e suas ideias cortantes marcou e ainda marca a vida de tanta gente. Classificação livre.

19h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Documentário - Elis & Tom, Só Tinha De Ser Com Você - Los Angeles, 1974. Tom Jobim, a encarnação da Bossa Nova, e Elis Regina, uma das cantoras mais populares do Brasil, se encontraram para gravar aquele que se tornaria um dos álbuns mais icônicos da história da música brasileira. Através de imagens raras e inéditas, “Elis & Tom” revela os conflitos e as alegrias de um momento único, numa viagem no tempo, revelando a intimidade do processo criativo e as personalidades extraordinárias destes fantásticos artistas. Classificação 12 anos.