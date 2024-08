Guarda Municipal nas escolas - Foto: Divulgação

Guarda Municipal nas escolasFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2024 11:50 | Atualizado 13/08/2024 11:51

Maricá - Promover um ambiente seguro e acolhedor: essa a principal missão do Grupamento de Ronda Escolar (GRE) da Guarda Municipal de Maricá (GMM). Os agentes realizam um trabalho preventivo com visitas diárias e palestras educativas sobre variados temas voltadas para alunos da rede de ensino. Além da iniciativa, os guardas auxiliam as diretoras em ocorrências e também orientam os alunos sobre a importância de obedecer às instruções dadas por professores e diretores.

No primeiro semestre de 2024 (entre janeiro e junho) foram realizadas 903 visitas em escolas de Maricá, sendo 823 em unidades municipais de ensino, 74 em colégios estaduais e outras nove no Instituto Federal Fluminense (IFF). Criado em 2003, o Grupamento de Ronda Escolar (GRE) conta atualmente com 13 agentes divididos em duas equipes que atuam de forma intercalada em duas rotas: Centro X Jaconé e Centro X Itaipuaçu, totalizando 76 escolas; 65 municipais, dez estaduais e uma federal. A unidade conta com duas viaturas.

Durante as palestras, os agentes falam sobre valores humanos, ensinando para os alunos sobre os princípios morais e éticos que conduzem a sociedade. Os guardas municipais fazem um papel tanto pedagógico quanto de segurança pública. Os alunos aprendem a importância de valores, como o respeito, a honestidade, a humildade, a empatia, o senso de justiça, a educação como valor humano, a solidariedade e a ética. Para a instituição, a promoção de um ambiente seguro e acolhedor para alunos, profissionais das escolas e pais é a maior prioridade.

“Nossa ronda escolar realiza patrulhamento em todas as unidades escolares do município, atuando preventivamente com relação ao ordenamento nas unidades escolares, mediação de conflitos e, também, esse trabalho de palestras. Os agentes identificam a necessidade de abordar determinado tema e realizam um trabalho voltado para esse assunto. Estamos tendo um feedback muito bacana”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Carlos Eduardo dos Santos.

Segundo a coordenadora do GRE, inspetora Érica A. Castro, a ação preventiva tem proporcionado uma grande diferença no comportamento dos alunos, aprimorando o senso de responsabilidade e resultando em menos incidentes.

“É notável como as palestras ministradas pelo grupamento têm demonstrado um impacto positivo nas escolas. Desde que implementamos essa prática, muitos dos diretores da rede e orientadores pedagógicos relatam uma redução significativa nos conflitos. Essas palestras ajudam a conscientizar os alunos sobre a importância do respeito mútuo, da resolução pacífica de conflitos e do papel da Guarda Municipal na segurança escolar”, destacou Érica.

A inspetora contou que os agentes são sempre bem recebidos pelos alunos. “Geralmente somos muito bem recebidos. Eles passam a nos ver como amigos e protetores, não apenas figuras de autoridade. E essa é a nossa maior missão: preparar as futuras gerações para que entendam que agentes de segurança pública estão sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. Portanto, as palestras e interações ajudam a construir uma relação de confiança e respeito”, concluiu.